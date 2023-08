Ouverture de la 13ème édition de la Foire des produits chinois à Cotonou

La 13ème édition de la Foire des produits chinois au Benin a ouvert ses portes ce lundi au Centre Commercial Chinois situé à Placodji, un quartier de Cotonou, la capitale économique du Bénin et se poursuivra jusqu’au 24 août.

Organisé par le centre Chinois de Développement économique et commercial au Bénin (CCDECB) en collaboration avec les ministères du commerce de la Chine et du Bénin et l’Agence de Promotion des Investissements et des exportations (APIEX), la grande foire a accueilli des dizaines d’exposants chinois.

D’après la page Facebook de la Foire des produits chinois au Bénin, près de 80 industriels et fournisseurs chinois devraient exposer plus de 100 types de produits.

Les produits concernés sont essentiellement des articles électroménagers, électroniques et numériques, des machines et équipements, de la quincaillerie, des matériaux de construction et des fournitures de bureau.

Le directeur du Commerce extérieur au ministère béninois de l’Industrie et du Commerce, Issiakou Bawa Te-Yeri, qui s’est félicité de ce rendez-vous, à l’occasion de son ouverture, a indiqué que «la Foire des produits chinois au Bénin est devenue depuis sa création en 2008, un des plus grands événements de la sous-région qui introduit les entreprises chinoises en Afrique de l’Ouest, et qui offre une plateforme aux hommes d’affaires des deux pays pour mieux se connaître, échanger face-à-face et nouer des liens commerciaux».

De son côté, l’ambassadeur de Chine au Bénin, Peng Jingtao, a fait remarquer que son pays «ouvre ses bras à tous les pays amis africains à prendre son train de grande vitesse de développement».

Depuis la première édition de la Foire, tenue en 2008, plus de 1.500 entreprises chinoises auraient pris part à ce rendez-vous auquel sont invités des hommes d’affaires, des opérateurs économiques et grossistes du Bénin et de la sous-région ouest-africaine.