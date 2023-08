Niger: Haro sur plus de deux millions d’enfants ayant besoin en urgence d’une aide humanitaire

Plus de deux millions d’enfants au Niger ont besoin d’une aide humanitaire urgente, a déclaré ce 21 août le représentant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à Niamey, Stefano Savi.

«La situation actuelle est très préoccupante et ajoute un lourd fardeau à un paysage humanitaire déjà désastreux, où la prévalence de la malnutrition sévère chez les enfants est extrêmement élevée, l’une des pires de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale», a détaillé Stefano Savi.

Le responsable a révélé que plus de deux millions d’enfants ont été touchés par la crise et ont désespérément besoin d’une aide humanitaire. «Même avant les récents troubles civils et l’instabilité politique au Niger, on estimait à 1,5 million le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition en 2023, dont au moins 430.000 enfants souffrant de la forme la plus mortelle de malnutrition», a encore dénoncé l’UNICEF.

Ce chiffre, a-t-il prévenu, est susceptible d’augmenter si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper, et si une récession économique frappe les familles, les ménages et les revenus dans le pays.

L’UNICEF demande que «les programmes humanitaires essentiels soient protégés contre l’impact des sanctions et des réductions de financement», a poursuivi le représentant de l’agence onusienne.

La Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris de lourdes sanctions économiques contre le Niger le 30 juillet, en réponse au coup d’État qui a renversé le Président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Le Bénin et le Nigeria ont fermé leurs frontières avec le Niger, perturbant son approvisionnement en produits de base.