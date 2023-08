Touré Faman réélu à la tête de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire

La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) a renouvelé lundi sa confiance à son président sortant, Touré Fama en l’élisant pour un second mandat de 6 ans, lors d’une Assemblée élective tenue à Yamoussoukro et qui a réuni 101 membres sur les 102 inscrits.

La liste «Ensemble pour une Chambre forte», conduite par Fama et comprenant Coulibaly Zoumana comme Premier vice-président, a obtenu 84,16% des voix ; celle de son adversaire Franck Micael Boni, «La nouvelle vision 360°», a recueilli 13,86%. La liste «Nouvelle Vision» de Thierno Alassane Doumbia, qui a pourtant désisté à la dernière minute, a obtenu 1,86% des voix.

Fama préside l’institution en charge de la gestion des commerçants et industriels de la Côte d’Ivoire depuis 2016. Pour certains observateurs, son expérience a probablement joué en faveur de sa réélection.