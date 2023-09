Tunisie : Le Front du salut national appelle à la libération d’un opposant pour dégradation de son état de santé

Le Front du salut national (FSN), une coalition d’opposition en Tunisie, a appelé jeudi, les autorités à libérer Mohamed Ben Salem, l’un de ses membres, leader du Parti Travail et Réalisation, faisant porter aux autorités la responsabilité de la détérioration de son état de santé en prison.

«Le Front de salut national fait porter l’entière responsabilité politique, morale et juridique à Kaïs Saïed (président) et au pouvoir judiciaire impliqué dans l’affaire pour tout préjudice pouvant affecter la santé et la vie de Mohamed Ben Salem», a déclaré le Front dans un communiqué rendu public sur Facebook.

«Ben Salem est âgé de près de soixante-dix ans et souffre de maladies chroniques qui l’ont exposé à de nombreuses convulsions lors de son arrestation, nécessitant son transfert à l’hôpital», explique le front.

La Tunisie connait une grave crise politique depuis le 25 juillet 2021, lorsque le président Kaïs Saïed a imposé des mesures d’exception, stipulant notamment la dissolution du pouvoir judiciaire et de l’Assemblée des représentants du peuple, l’adoption de lois par décret présidentiel, la tenue d’élections législatives anticipées et l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum.

Une vague d’arrestations lancée en février 2023 par les autorités, a ciblé des dirigeants politiques de premier plan, dont le chef d’Ennahdha et ex-président du Parlement dissout, Rached Ghannouchi. La majorité des détenus poursuivis pour «complot contre la sûreté de l’Etat» ont été qualifiés de «terroristes» par Kais Saied.

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté fin juillet 2023 à Tunis contre le coup de force du Président Kais Saied, réclamant la libération de plus de 20 opposants et personnalités arbitrairement emprisonnés depuis février 2023.