Côte d’Ivoire/Prix national d’Excellence 2023 : 83 prix décernés à des personnes physiques ou morales

Le chef d’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a présidé, mardi au Palais présidentiel, la cérémonie solennelle de célébration de la Journée Nationale d’Excellence (JNE), édition 2023, pendant laquelle 83 Prix ont été décernés à des personnes physiques ou morales opérant dans divers secteurs d’activités.

Devant des hautes personnalités du pays présentes à la cérémonie, Ouattara a adressé ses «très vives et chaleureuses félicitations» aux lauréats primés. «Bravo à toutes et à tous. Je suis très fier de vous ! Je félicite, tout particulièrement, nos jeunes lauréats», a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé son engagement de continuer à soutenir la jeunesse et de lui garantir les meilleures conditions pour son plein épanouissement et sa participation active à la construction du pays.

Le chef de l’Etat a aussi encouragé les lauréats «à persévérer dans l’effort et à demeurer des modèles d’engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous».

Selon la Présidence, chaque récipiendaire a reçu un trophée, un diplôme signé des mains du Chef de l’Etat et un chèque d’une valeur de dix millions de FCFA.

Ouattara a rappelé que la Journée Nationale de l’Excellence, qui est à sa 10e édition, «est devenue, au fil des années, une véritable vitrine pour mettre en lumière les ivoiriennes et les ivoiriens qui, par leurs performances et la qualité de leur travail, se distinguent dans leurs secteurs d’activité respectifs».

L’édition 2023 est aussi l’occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d’améliorer davantage les éditions à venir, a rappel le président Ouattara qui a demandé au Premier, Ministre Patrick Achi en sa qualité de Président du Comité National du Prix National d’Excellence, «de conduire des réflexions dans ce sens » et de lui «soumettre des propositions dans les meilleurs délais».