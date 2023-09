Mondial des Clubs 2023: Al Ahly entrera en compétition à partir du second tour selon le tirage au sort

A l’issue du tirage au sort du Mondial 2023 des Clubs de football qui a eu lieu ce mardi 5 septembre à Jeddah en Arabie Saoudite, le onze égyptien Al Ahly Vainqueur de la Champions League africaine 2023, représentera le continent africain dans cette compétition des clubs pour la 8è fois de son histoire.

Le club le plus titré d’Afrique a déjà enlevé à trois reprises la médaille de bronze dans ce tournoi international. Il entrera en compétition à l’étape du second tour, selon les résultats du tirage au sort opéré par Yaya Touré, ex capitaine de la Côte d’Ivoire.

La 2ème édition du Mondial des clubs 2023 se déroule du 12 au 22 décembre pour la première fois en Arabie Saoudite. Sept formations sont en lice. C’est la dernière fois que ce tournoi mondial se jouera dans ce format.

Auckland City de la Nouvelle-Zélande ou l’Al Ittihad d’Arabie Saoudite sera l’adversaire du club cairote Al Ahly dans ce Mondial 2023 à l’étape de la phase 2. Les joueurs d’Al Ahly devront battre le club issu du duel Auckland City- Al Ittihad pour prétendre atteindre les demi-finales.

Si le club égyptien arrive à franchir ce second tour, il sera confronté à un représentant d’Amérique latine en demi-finale (vainqueur de la Coupe Libertadores).

Des joueurs africains évoluant dans des formations comme Al-Ittihad d’Arabie Saoudite et Auckland City FC de l’Océanie, disputeront aussi ce Mondial 2023 des clubs. Man City demeure le principal favori de ce 20è Mondial des clubs.