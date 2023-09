Le Pérou rompe ses relations diplomatiques avec la pseudo-république sahraouie «RASD»

Le gouvernement du Pérou a décidé de rompre à compter de ce vendredi 8 septembre, ses relations diplomatiques avec la chimérique république Sahraouie «RASD», a-t-on annoncé de source officielle à Rabat.

Un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères précise que «conformément aux règles du droit international, le gouvernement du Pérou a décidé de suspendre, à compter de ce jour (le vendredi 8 septembre, NDLR), les relations diplomatiques avec la RASD».

«Fidèle aux principes du droit international qui guident sa politique étrangère », ajoute la même source, le Pérou «réitère sa volonté de continuer à soutenir, dans le cadre des Nations unies, tous les efforts visant à ce que les parties impliquées dans la question du Sahara occidental parviennent à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par tous».

Le gouvernement du Pérou précise à ce titre, que cette solution devra être basée sur «le compromis» dans le cadre d’arrangements conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies, avec l’aide et le soutien de la communauté internationale et des pays amis du Maroc tels que le Pérou.

Du côté marocain, le ministère des Affaires étrangères s’est félicité du soutien du Pérou à la marocanité du Sahara, soulignant que «la décision sage et conforme au droit international, prise par la République du Pérou, ouvre des perspectives nouvelles de coopération bilatérale» entre les deux pays.

A travers sa décision, le Pérou vient d’infliger un revers retentissant à l’entité séparatiste sahraouie et à ses «anges gardiens» algériens qui ont perdu de précieux points dans la bataille diplomatique qu’ils livrent depuis cinq décennies, au Maroc autour de son Sahara.

En revanche, l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara ne cesse de glaner de francs soutiens sur la scène internationale.