Maroc-Séisme : Le Roi Mohammed VI ordonne le déploiement d’urgence des moyens humains et logistiques des FAR

Suite au violent tremblement de terre qui a secoué vendredi soir à 23h11 (heure locale) la région d’Al-Haouz (centre du Maroc), le Roi Mohammed VI a ordonné le déploiement d’urgence des moyens humains, matériels et logistiques des Forces Armées Royales (FAR) pour des opérations d’assistance, de secours et de sauvetage dans les zones sinistrées.

« Sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, les FAR ont déployé d’urgence, la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la région d’Al-Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés à base d’équipes de Recherche et sauvetage et d’un hôpital médico-chirurgical de campagne» (HMCC), indique un communiqué de l’Etat-major Général des FAR.

« Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l’Etat-major général des FAR et des Places d’armes du royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales» et «des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d’apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées», ajoute le communiqué,

Le tremblement de terre d’une intensité de 7,2 degrés sur l’échelle de Richter, et dont l’épicentre a été localisé dans la commune d’Ighli relevant de la région de Marrakech, a occasionné 1.037 décès et 1.204 blessés, dont 721 grièvement atteints, selon le dernier bilan provisoire rendu public ce samedi par le ministère de l’Intérieur.

Dans son bulletin d’alerte, l’Institut national de géophysique a indiqué que le phénomène a été enregistré à 10,7 km de profondeur, précisant que les secousses les plus violentes (7 degrés) se sont produites dans les communes de Ijoukak et Amizmiz, proches de l’épicentre, suivies d’Aoulouz, Imintanout, Taliouine, Chichaoua, Taroudant, Asni (6) et puis Marrakech et Ouled Teima (5 degrés).

Le tremblement de terre a été également ressenti à des degrés moindres dans les villes de Safi, Essaouira, Casablanca, Rabat, Salé, Kénitra, Fès, Meknès, Tanger, Agadir, Ouarzazate, Er-Rachidia et Azilal ainsi que dans d’autres localités du Royaume. La violente secousse tellurique a par ailleurs, provoqué l’effondrement d’un nombre de constructions au niveau de ces préfectures et provinces, d’après le communiqué.

La secousse de ce vendredi 8 septembre, est la plus grave enregistrée au Maroc depuis le séisme de 6,3 degrés qui avait frappé la région d’Al Hoceima, le 24 février 2004 et ayant fait 629 morts, 926 blessés, et 12.539 sans-abris.

L’autre violent tremblement de terre enregistré au Maroc s’était produit le 29 février 1960 à 23h40 à Agadir. Il avait laissé derrière lui, un triste bilan d’environ 12.000 morts et 25.000 blessés. Toute la ville a été anéantie par cette secousse en 15 secondes, alors qu’elle n’était que d’une magnitude de 5,7 degrés.