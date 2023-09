Ouverture ce mardi à Busan de la 7e Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le ministère sud-coréen de l’Économie et des Finances de la République organisent conjointement la 7ème Conférence ministérielle de la Coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), du 12 au 15 septembre 2023, à Busan en Corée du Sud.

Placée sous le thème : «Embrasser un avenir durable : transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique», la conférence permettra d’échanger sur les transitions énergétiques à faible émission de carbone et la sécurité alimentaire en Afrique, ainsi que les liens de la Corée avec le continent africain dans ces deux domaines, précise un communiqué de la BAD.

Sont attendus à ce rendez-vous, les ministres africains des finances et les administrateurs de la BAD représentant les pays membres africains, les ambassadeurs africains, les dirigeants d’institutions panafricaines, des représentants de diverses organisations non gouvernementales, ainsi que des responsables du secteur privé africains et sud-coréens.

La KOAFEC a été lancée en 2006 avec l’objectif de promouvoir un dialogue politique de haut niveau sur la coopération entre la Corée du Sud et l’Afrique. Depuis lors, elle a évolué pour devenir un rassemblement biennal, indique-t-on.

La conférence de cette année marque une reprise des réunions en présentiel après la fin de la crise liée à la pandémie de la Covid-19, indique le communiqué de la BAD, précisant que cette rencontre servira de plateforme pour définir de nouvelles opportunités destinées à renforcer les relations entre l’Afrique et Séoul dans l’ère post-pandémique.

D’après la même source, cette année, la Banque et la Corée du Sud célèbrent le 40ème anniversaire de l’adhésion de cette dernière à la BAD. La Corée contribue également aux efforts de renforcement des capacités de la Banque dans les pays membres africains par le biais du fonds fiduciaire KOAFEC. Au 31 décembre 2022, le total des contributions au Fonds fiduciaire KOAFEC s’élevait à 108,04 millions de dollars américains.