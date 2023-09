Maroc-Séisme : Rabat apporte des éclaircissements sur les offres d’aides internationales

Au lendemain du violent tremblement de terre qui a secoué vendredi dernier le Maroc et particulièrement la région d’Al-Haouz (Centre), le Roi Mohammed VI a exprimé lors de la séance de travail qu’il a présidée samedi à Rabat, «les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc à l’égard des nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières».

Contrairement à des allégations externes faisant état d’un refus de l’aide internationale par le gouvernement marocain, le ministère marocain de l’Intérieur a en effet, fait savoir dimanche soir dans communiqué, que des assistances étatiques avaient été approuvées «après évaluation minutieuse des besoins sur le terrain et compte tenu du fait qu’une absence de coordination pourrait être contre-productive».

Outre l’aide proposée par ces Etats, plusieurs équipes de secouristes bénévoles se sont portées volontaires pour soutenir les efforts de recherche et d’intervention sur le terrain. Sur la base de cette évaluation, les autorités marocaines ont déjà répondu favorablement, à ce stade précis, à des offres de soutien manifestés par quatre pays amis ayant proposé de mettre à disposition des équipes en matière de secours et de sauvetage. Il s’agit du Royaume-Uni, de l’Espagne, des Emirats Arabes Unis et du Qatar, dont les équipes de secours se sont déjà déployées dans les zones sinistrées au Maroc.

Selon la même démarche de coordination critique lors de cette phase d’intervention, les équipes dépêchées par ces pays se mettent en contact opérationnel avec les équipes marocaines, ajoute la même source, précisant qu’avec l’évolution des opérations d’intervention, l’évaluation de besoins possibles pourrait évoluer vers d’autres phases pouvant nécessiter le recours aux offres de soutien émanant d’autres pays impliquant d’autres formes de soutien.

Les autorités marocaines se félicitent de cet élan de solidarité et de mobilisation des différentes régions du monde et qui témoignent de la considération et la reconnaissance de ces pays de l’engagement du Maroc et ses nombreuses contributions aux actions de soutien humanitaires menées conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI.

Trois jours après la secousse tellurique de 7,2 degrés sur l’échelle de Richter ayant secoué vendredi soir plusieurs régions du centre du Royaume, les aides internationales ont commencé ce dimanche à être acheminées vers les zones sinistrées. Le bilan provisoire du séisme rendu public dimanche soir à 19h30 (heure locale) par le ministère marocain de l’Intérieur, fait état de 2.122 morts et 2.421 blessés.