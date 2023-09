Le président en exercice du CILSS se félicite des grandes réalisations accomplies

Le Président en exercice du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Chef de l’Etat tchadien Mahamat Idriss Deby Itno, a salué les prouesses réalisées par le CILSS depuis sa création, à l’occasion de la 38eme Journée du Comité célébrée ce mardi 12 septembre et coïncidant avec le 50ème anniversaire de l’institution.

«En un demi-siècle, le CILSS, malgré de nombreuses difficultés organisationnelles, financières et institutionnelles, a toujours fortement appuyé ses Etats membres et les partenaires dans les actions de développement au profit des populations du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest», a déclaré Mahamat Idriss Deby dans un message adressé lundi aux Sahéliennes et Sahéliens.

Pour y arriver, a-t-il rappelé, le CILSS a mis en place des mécanismes, instruments et outils innovants qui, aujourd’hui, permettent de mieux appréhender, comprendre et faire face efficacement aux défis du développement durable dans la région.

Ces défis sont entre autres la lutte contre la sécheresse et les effets néfastes du changement climatique, la non-maitrise de l’eau et de l’énergie, le disfonctionnement du marché régional des produits agroalimentaires, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la gestion des pesticides, la problématique de population, la formation, a-t-il précisé.

Le président en exercice a rappelé que le CILSS est né d’une vision des Chefs d’Etat sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), réunis le 12 septembre 1973 à Ouagadougou pour évaluer les effets dévastateurs de la grande sécheresse qui frappait la région. Le Comité compte aujourd’hui Etats 13 membres.

Le dirigeant tchadien s’est par ailleurs, félicité du fait que ces pères fondateurs ont très vite perçu le défi que constitue le changement du climat, bien avant que le sujet ne soit aujourd’hui au cœur de l’actualité et de l’agenda international.

Depuis sa création, le CILSS a mené diverses batailles pour la sécurité alimentaire et la lutte contre les effets du changement climatique et a été pionnier dans divers domaines dont la sécurité alimentaire, l’énergie solaire, l’énergie domestique, la transformation des produits agroalimentaires, l’éducation environnementale, selon les propos de Mahamat.

Le CILSS a également été toujours le porte-voix et à côté de ses Etats membres au niveau continental dans l’élaboration des politiques publiques et des conventions internationales sur les systèmes alimentaires, la désertification et le changement climatique, a conclu le président Mahamat Idriss Deby Itno.