Eliminatoires CAN 2024 : Le Cameroun a son destin en main

La dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2024) est quasiment bouclée et tous les pays qualifiés pour la phase finale la compétition sont connus, en attendant le dernier match du groupe C devant opposer ce mardi 12 septembre, le Cameroun et le Burundi qui se disputent le tout dernier ticket qualificatif.

A un match de la fin des éliminatoires, le Cameroun n’est pas encore qualifié pour la CAN 2024. Le pays d’André Onana est deuxième du groupe C avec 4 points, tout comme son adversaire du jour, le Burundi.

Si les visiteurs ont impérativement besoin d’une victoire pour gagner une place à la phase finale de la CAN 2024, les Lions Indomptables n’ont besoin que d’un match nul pour passer.

Un enjeu de taille pour le Cameroun pourtant favori de ce groupe à trois, avec le Burundi et la Namibie. Ce dernier occupe provisoirement la tête du groupe C avec 5 points.