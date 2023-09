Maroc-Séisme : Le Roi Mohammed VI au chevet des blessés dans le CHU de Marrakech

Le Roi Mohammed VI s’est rendu mardi après-midi, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) “Mohammed VI” de Marrakech où le Souverain s’est enquis de l’état de santé des blessés, victimes du séisme de vendredi dernier.

Après l’atterrissage de l’avion royal à l’aéroport de Marrakech-Menara, le Souverain s’est rendu directement dans le Centre hospitalier universitaire (CHU) « Mohammed VI » de la ville ocre, où le Souverain s’est enquis de l’état de santé des blessés victimes du douloureux tremblement de terre survenu le vendredi 8 septembre et qui a occasionné d’importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume.

Le Roi Mohammed a également visité le service de réanimation et celui d’hospitalisation des victimes du séisme où le Souverain s’est informé de l’état de santé des personnes blessées ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle d’ampleur.

Cette initiative Royale d’un grand soutien moral aux blessés et à leurs familles, vient conforter les différentes initiatives et mesures prises sur ordre du Souverain marocain, pour secourir, assister et accompagner les personnes affectées par la violente secousse tellurique d’une magnitude de 7,2 degrés sur l’échelle de Richter, qui a ébranlé vendredi dernier plusieurs villes et communes du Royaume et particulièrement la région d’Al-Haouz au Centre du pays.

Quelque 2.171 blessés ont été admis dans les différents centres hospitaliers de la région de Marrakech-Safi, dont 484 blessés adultes et 1.570 enfants mineurs. 248 personnes blessées sont encore hospitalisées.

Le Roi Mohammed VI a saisi cette occasion, pour faire un don de son sang, un geste fort qui témoigne de la bienveillance Royale et traduit l’entière solidarité du Souverain et sa totale compassion avec les victimes et leurs familles éplorées.

Le geste royal traduit aussi la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les victimes du séisme d’Al-Haouz et la symbiose qui existe entre le trône et le peuple marocain dans l’heur et le malheur et qui permet au Royaume du Maroc de gérer comme il se doit les crises du moment et d’entrevoir l’avenir avec enthousiasme et détermination.