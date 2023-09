Le déficit commercial en Tunisie recule de 28% en 2023

Le déficit commercial de la Tunisie qui indique la différence entre les exportations et les importations, a diminué de 28% sur une base annuelle cette année 2023, a indiqué mercredi 13 septembre, l’Institut national des statistiques (INS) tunisien.

Le déficit commercial tunisien s’élevait à 12,19 milliards de dinars (3,93 milliards de dollars) à la fin du mois d’août dernier contre environ 16,913 milliards de dinars (5,224 milliards de dollars) au cours de la même période en 2022, soit une baisse de 28% sur une base annuelle.

La Tunisie traverse une grave crise économique, exacerbée par les répercussions de la pandémie du coronavirus et le coût élevé de l’importation de l’énergie et des matériaux de base, enflammé par le conflit russo-ukrainien.

L’inflation annuelle en Tunisie a atteint les 9,3% en août, contre 9,1% en juillet 2023, dans un contexte d’incapacité du Gouvernement et de la Banque centrale de Tunisie (BCT) à juguler la flambée des prix dans le pays. La BCT a annoncé la semaine dernière, sa décision de maintenir ses taux d’intérêt directeurs inchangés à 8%.

Malgré un accord de principe du Fonds monétaire international (FMI), annoncé à la mi-octobre 2023, pour l’octroi d’un crédit de près de 2 milliards de dollars à ce pays maghrébin, les pourparlers piétinent depuis des mois, faute d’engagement ferme du Président Kais Saied pour restructurer une centaine de groupes publics lourdement déficitaires et lever les subventions sur divers produits de base.

L’UGTT, principale centrale syndicale en Tunisie, a remis en cause les négociations en cours depuis des mois entre le Gouvernement et le FMI. Le Syndicat fustige «des bailleurs de fonds internationaux qui recherchent de telles opportunités pour dicter leurs conditions et dominer les économies des pays en crise comme la Tunisie».