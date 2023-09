L’Egypte va abriter des survivants des inondations en Libye (Officiel)

Le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a ordonné ce mercredi 13 septembre, «l’établissement de camps d’hébergement» dans l’Ouest du pays pour abriter les survivants des inondations dévastatrices en Libye voisine.

Al-Sissi a demandé «l’établissement de ces camps» dans la région côtière occidentale limitrophe de la Libye «pour nos frères libyens qui ont perdu leur maison», rapporte le quotidien égyptien «al-Ahram» sur son site électronique.

Par ailleurs le porte-parole du ministère libyen de l’Intérieur du Gouvernement basé à l’Est du pays, le lieutenant Tarek al-Kharraz a annoncé que plus de 3.840 personnes ont péri dans les inondations ayant balayé la ville de Derna, où 3.190 morts ont déjà été enterrés le 12 septembre.

Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Egyptiens, figurent parmi ces victimes. Les autorités libyennes ont déclaré mardi que les corps de 145 Egyptiens décédés dans les inondations avaient été rapatriés en Egypte.

La Commission européenne a annoncé l’envoi d’aide de l’Allemagne, la Roumanie et la Finlande vers Derna dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne (UE).

L’UE a aussi débloqué une première aide financière de 500.000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens. La Jordanie a envoyé un avion rempli d’aide humanitaire et l’Italie a annoncé le départ d’un navire et de deux avions de transport militaires pour acheminer experts et matériel logistique dans la zone sinistrée au nord-est de la Libye.