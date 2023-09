Israël veut faire faire bénéficier son savoir-faire technologique agricole à la RDC

L’ambassadeur de l’Etat d’Israël en République Démocratique du Congo (RDC), Shimon Solomon, a proposé, jeudi, aux autorités congolaises, une coopération dans le domaine de l’agriculture au sujet duquel l’Etat hébreux aurait «développé des solutions technologiques».

«Israël est un pays à 60% désertique avec beaucoup de défis. Nous avons ainsi développé des solutions technologiques dans plusieurs domaines dont l’agriculture. Nous souhaitons les partager avec la RDC et voir comment nous pouvons collaborer ensemble», a indiqué ce diplomate, ajoutant que son pays cherche «à pousser les compagnies israéliennes à s’installer en RDC».

Shimon Solomon s’est ainsi exprimé au sortir d’une audience que lui accordée le président congolais Félix Tshisekedi. Les deux hommes ont eu à échanger sur la nécessité de renforcer la coopération entre leurs pays, dans plusieurs domaines dont l’agriculture.

Avant le chef de l’Etat, le diplomate israélien s’était entretenu avec le Vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, sur les questions relatives à la défense, sachant que la partie orientale de la RDC est le théâtre des violences perpétrées par des groupes armés.

«Le conflit que vous vivez au Nord-Kivu, dans certaines parties du pays et dans des zones instables provoque des inquiétudes dont le chef de l’État hébreu (…) se sent très concerné. Nous sommes inquiets et nous souhaitons pour la population de la RDC la paix et une bonne vie», a déclaré l’ambassadeur après le tête-à-tête avec le ministre congolais.

Jean-Pierre Bemba a confirmé que les échanges ont eu lieu autour de la défense nationale et de la sécurité. «Nous avons discuté au sujet des relations entre Israël et la RDC, bien sûr de la sécurité et de la défense nationale, nous avons aussi réfléchi à comment nous pouvons améliorer les relations», a-t-il déclaré.