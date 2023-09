Maroc-Séisme : Le Roi Mohammed VI ordonne l’activation immédiate du programme d’urgence de relogement des sinistrés

Le Roi Mohammed VI a présidé ce jeudi 14 septembre 2023, une réunion de travail au Palais Royal de Rabat, consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le violent tremblement de terre qui a ébranlé le vendredi 8 septembre la région d’Al-Haouz (Centre du Maroc) et d’autres régions du Royaume.

En réponse immédiate au séisme d’Al-Haouz et dans le prolongement des mesures ordonnées par le Souverain marocain samedi dernier, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés, le Roi du Maroc a donné, ce jeudi, ses hautes instructions pour le lancement d’un plan d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le tremblement de terre.

Ledit plan d’urgence s’articule autour de quatre axes principaux à savoir : le relogement d’urgence en garantissant un abri et une aide financière pour les familles sinistrées ; la reconstruction et la restauration des régions touchées en préservant le patrimoine local ; une réponse globale pour la reconstruction et la mise à niveau des régions sinistrées et enfin la prise en charge des enfants orphelins en leur octroyant le statut de pupilles de la Nation.

Ainsi la première phase du programme de relogement vise à fournir à titre provisoire un abri sûr aux familles sinistrées. Il s’agit de quelque 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées par la secousse tellurique qui a été de 7,2 degrés sur l’échelle de Richter, une magnitude jamais enregistrée dans l’histoire contemporaine du Royaume.

Concernant l’hébergement des familles sans toit, des structures résistantes au froid et aux intempéries seront mises en place et des sites d’accueil offrant toutes les commodités nécessaires, seront aménagés afin de garantir un toit sûr pour les sinistrés dans les plus brefs délais.

D’autre part, l’État octroiera une aide pécuniaire d’urgence de 30.000 dirhams aux ménages touchés par la catastrophe pour les aider à faire face aux dépenses immédiates liées à la perte de leur logement.

Lors de la réunion de travail, le Souverain a de même insisté sur «le caractère extrêmement prioritaire de l’opération de relogement et l’importance de la mener de manière équitable tout en restant attentif aux besoins des populations touchées ».

La deuxième phase du programme consiste en des actions immédiates de reconstruction, qui seront entreprises après les opérations d’expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains.

Il est ainsi prévu d’accorder une aide financière directe de 140.000 Dirhams (environ 13.000 euros) aux propriétaires de logements totalement détruits, et de 80.000 DH à ceux dont les habitations partiellement endommagées pour couvrir les travaux de réhabilitation.

Le souverain a également exigé que «la réponse soit forte, rapide et volontariste tout en respectant la dignité des populations, leurs us et coutumes et leur patrimoine».

Le Roi Mohammed VI a demandé dans un geste de compassion, à ce que les enfants orphelins, qui se retrouvent sans famille ni ressources à la suite de la catastrophe, soient recensés et reçoivent le statut de pupille de la Nation.

A travers cette vision royale clairvoyante et solidaire, le Maroc démontre, encore une fois, la résilience qui le caractérise, en faisant face aux défis avec force, sagesse et détermination et ce grâce à la force de ses institutions et à la solidarité et à la générosité de son peuple.