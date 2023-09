La BAD et la Corée signent des accords de dons de 28,6 millions de dollars pour soutenir le développement de l’Afrique

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement de la Corée ont signé, mercredi 13 septembre 2023, à Busan, deux accords de financement pour stimuler le programme de développement de l’Afrique d’un montant de 28,6 millions de dollars, rapporte un communique de la BAD publié jeudi.

Ces accords ont été signés à l’occasion de la 7e conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), organisée conjointement par la Banque et la Corée et qui prend fin aujourd’hui.

Le premier accord a été paraphé par le président de la BAD, Akinwumi Adesina et le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances de la Corée, Kyungho Choo ; et le second par l’économiste en chef et vice-président de la BAD, Kevin Urama, et Hyoung il Lee, le commissaire de Statistics Korea, une agence du ministère de l’Économie et des Finances.

Le communiqué explique que ce financement vient s’ajouter à un cofinancement de 600 millions de dollars au titre du Cadre d’investissement énergétique Corée-Afrique, conclu avec le gouvernement coréen en 2021. Ce cadre aide les pays africains à renforcer leurs capacités humaines et à développer leur secteur énergétique.

Le nouveau financement soutiendra principalement l’accès à l’énergie, la transformation agricole et le renforcement des connaissances et des capacités dans un certain nombre de pays africains, indique-t-on. Le financement sera déboursé en trois tranches de 4,6 millions de dollars en 2023, 24 millions de dollars en 2024 et 2025 en faveur de la BAD.

Adesina, cité dans le communiqué, a déclaré que ce financement supplémentaire de la Corée arrivait à point nommé, au moment même où le pays célèbre le 40e anniversaire de son adhésion à la BAD.

Reconnaissant la relation entre la Corée et l’Afrique comme «unique», le président de la BAD a également reconnu qu’«il y a beaucoup à apprendre de la Corée, qui est passée de pays pauvre dépendant de l’aide internationale à un pays donateur en l’espace d’une seule génération».

Kyungho Choo a promis que le gouvernement coréen ferait de son mieux pour contribuer à la croissance et au développement durables de l’Afrique.