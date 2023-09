La chaîne française «Canal+ Elles» bannie au Cameroun pour un contenu homosexuel

La chaîne française «Canal+ Elles» est désormais interdite au Cameroun en raison du contenu «homosexuel» de ses programmes jugé contraire aux mœurs traditionnelles du pays.

La décision émane du Conseil national de la communication (CNC) qui reproche à la chaîne tv française régie par le groupe français «Canal Plus International» la diffusion de «programmes véhiculant des pratiques obscènes à tendance homosexuelle et portant, de ce fait, atteinte aux lois et valeurs de la République» du Cameroun.

Dans sa note, le CNC explique avoir déjà interpelé «Canal Plus International» sur les programmes de cette chaîne. Le diffuseur français s’était alors engagé à réviser ses programmes et à investir dans une campagne de sensibilisation pour promouvoir l’utilisation des codes parents pour les chaînes susceptibles d’heurter les plus jeunes.

«Mais, en dépit de cet engagement demeuré à ce jour sans effet, la pratique décriée s’est poursuivie, essentiellement à travers la chaîne Canal Plus Elles», déplore le CNC qui a donc enjoint «Canal Plus International» de retirer cette chaîne de son bouquet sur toute l’étendue du territoire camerounais «avec effet immédiat» et ce, «jusqu’à nouvel ordre».

Le Cameroun est très regardant sur le contenu proposé par les médias internationaux diffusés dans le pays. Le mois dernier, les autorités locales ont interdit la diffusion du film américain «Barbie», le jugeant trop en déphasage avec les réalités, les lois et les mœurs du pays.