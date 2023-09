L’ONU dénombre plus de 5 millions de déplacés depuis le début de la guerre au Soudan

Près de six mois après le début de la guerre au Soudan, plus de cinq millions de personnes ont fui leurs foyers en quête d’un endroit sûr, d’après les derniers chiffres actualisés de l’ONU.

le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) fait état dans un rapport publié le 22 septembre, de 5,3 millions de personnes qui ont fui la guerre au Soudan depuis le 15 d’avril 2023, début des hostilités entre l’armée soudanaise et paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR).

Environ 4,2 millions parmi eux «ont été déplacés vers 3.929 sites dans les 18 Etats du pays en date du 19 septembre» et le reste, soit plus d’un million de personnes, ont quitté le Soudan pour se réfugier dans des pays voisins, indique l’OCHA.

La République de Centrafrique, le Tchad, l’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan du Sud sont les destinations les plus accessibles aux Soudanais qui fuient la guerre, et l’urgence humanitaire commence à se faire sentir, ajoute l’OCHA.

«Les donateurs devraient augmenter le financement humanitaire des organisations locales et internationales qui fournissent une aide vitale au Soudan et dans les pays voisins», a recommandé l’OCHA dans son rapport.