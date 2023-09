Afrique du Sud: Un incendie de forêt ravage la province du Cap Nord

Un incendie de forêt déclaré depuis plusieurs jours, continuait dimanche 24 septembre, de ravager la province du Cap Nord, située au Nord-ouest de l’Afrique du Sud.

«Bien qu’aucun décès n’ait été signalé, l’incendie était toujours incontrôlable près de la petite ville de Daniëlskuil (646 km de Pretoria)», a déclaré le président du Service environnement au sein de la Fédération provinciale de l’Agriculture ‘Agri Northern Cape’, Eben Anthonissen.

Cet incendie de forêt a détruit plusieurs maisons, tué du bétail dans les fermes et ravagé près de 100.000 hectares de terres. L’on craint désormais que les flammes se propagent vers les villes voisines, notamment Delportshoop, Warrenton et Olifantshoek, a indiqué Eben Anthonissen.

Pour sa part, Werner Strauss, de l’ONG AfriForum, a expliqué que les vents forts et persistants de la semaine dernière ont rendu l’incendie rapidement incontrôlable.

«Le vent est le principal problème en ce moment. L’herbe est également sèche après l’hiver. C’est la recette parfaite pour allumer un feu», a-t-il dit. Fin aout 2023, au moins 74 personnes –dont 12 enfants– sont mortes dans un incendie qui a dévasté un immeuble de quatre étages dans le centre de Johannesburg, en Afrique du Sud.

En juillet, une vingtaine de camions ont été incendiés en Afrique du Sud, une mystérieuse série d’actes de vandalisme qualifiée de «sabotage économique» par le Président Cyril Ramaphosa.

En avril 2022, une semaine d’inondations sur la côte-est, la pire jamais enregistrée dans le pays, a fait 443 morts et occasionné d’importants dégâts matériels, dont 4.000 maisons ont été détruites, plus de 13.500 autres endommagées et plus de 550 écoles touchées.