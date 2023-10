Ouverture en Côte d’Ivoire du cinquième Forum pour la résilience en Afrique

Le cinquième Forum pour la résilience en Afrique, organisé par la Banque africaine de développement (BAD), a ouvert ses portes ce mardi 3 octobre à Abidjan, en Côte d’Ivoire, sous le thème «Financer la paix, la sécurité et le développement pour une Afrique résiliente».

Cette édition 2023, qui s’étendra jusqu’au 5 octobre, se penchera sur des solutions innovantes pour combler les déficits de financement des pays africains en proie aux conflits et à une insécurité grandissante, selon un communiqué de la BAD.

L’événement favorisera également les échanges sur la manière de mobiliser des ressources à grande échelle au croisement de la paix, du développement et de la sécurité, en les orientant vers les secteurs public et privé, et en établissant dans ce but des partenariats efficaces.

L’institution financière considère ce rendez-vous comme une occasion pour elle de présenter ses dernières réflexions sur le programme de fragilité et de résilience et de partager certaines des nouvelles initiatives mises en œuvre dans le cadre de la nouvelle stratégie de la Banque sur la fragilité et le renforcement de la résilience en Afrique (2022-2026).

Le forum a lieu tous les deux ans et rassemble des décideurs politiques et des acteurs de l’humanitaire, du développement, de la paix et de la sécurité, issus du public et du privé, notamment des investisseurs, des universitaires, des groupes de réflexion et des organisations de la société civile.