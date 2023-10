Denis Sassou-N’Guesso et le Congo saluent le «Prix sur la masculinité positive» à eux décernés

L’AWLN (Réseau des Femmes Leaders Africaines) porté par plusieurs anciennes et actuelles dirigeantes comme la Libérienne Ellen Johnson-Sirleaf a décerné le 30 septembre dernier une distinction honorifique au Président congolais Denis Sassou-N’Guesso pour ses actions et son engagement en faveur du genre sur le continent. Un geste salué chaudement par le Président congolais ce 2 octobre.

Le «Réseau des Femmes Leaders Africaines» a décerné le «Prix sur la masculinité positive» à Denis Sassou-N’Guesso au terme de sa «5è Retraite intergénérationnelle» organisée à Kintélé (commune du nord-est de Brazzaville) du 29 septembre au 1er octobre 2023.

«Le prestigieux prix que vous me décernez honore, au-delà de ma personne, la République du Congo dans son ensemble. Dès lors, je vous adresse mes sincères remerciements pour ce vibrant témoignage de reconnaissance à l’égard de mon pays», a salué Denis Sassou-N’Guesso ce 2 octobre sur ces comptes officiels. «Au regard des avancées significatives enregistrées en matière de genre, l’Afrique-égalitaire est véritablement en marche. Il appartient plus que jamais d’en accélérer le rythme et la cadence», a encore renforcé le dirigeant d’Afrique centrale.

La «5è Retraite intergénérationnelle» du «Réseau des Femmes Leaders Africaines» s’est tenue en présence de personnalités comme Sahle-Work Zewde (première femme Présidente en Ethiopie, 2è Etat le plus peuplé d’Afrique) et Ellen Johnson-Sirleaf (première Africaine élue Chef d’Etat sur le continent africain). Cette rencontre a eu pour thème: «Exploiter le dividende démographique des jeunes femmes africaines…».

Portée sur les fonts baptismaux en 2017, l’AWLN se veut une plateforme continentale promouvant le renforcement du leadership des Africaines.