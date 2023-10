Football/Champions League africaine 2023: Les finalistes de l’édition 2022 confrontés à des adversaires solides en phase de poule

Al Ahly SC d’Égypte et le Wydad AC du Maroc (finalistes de la Ligue africaine des Champions en 2022) sont fixés depuis le week-end écoulé sur leurs adversaires en phase de poule de cette compétition qui démarre sa phase 2 les 24 et 25 novembre prochains.

Les deux finalistes de la Champions League africaine saison 2022-2023 ont hérité d’un tirage difficile pour la phase de poules. Al Ahly SC (champion d’Afrique en titre) est logé dans le groupe D. Il devra sortir le grand jeu pour dominer le CR Belouizdad (Algérie), les novices de Medeama (Ghana) et les aguerris Young Africans (Tanzanie, finalistes malheureux de la Coupe de la Confédération de la CAF 2022-2023).

La formation marocaine du Wydad AC (finaliste malheureuse de la Ligue des Champions 2022-2023) a pour sa part hérité du groupe B aux côtés de la solide équipe en devenir Simba SC (Tanzanie), les revenants d’Asec Mimosas (Côte d’Ivoire) et de Jwaneng Galaxy (Botswana).

Les grands novices de cette compétition de clubs en 2023 sont Pyramids FC d’Égypte et le FC Nouadhibou (Mauritanie). Ils vont évoluer dans le groupe A contre deux favoris, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le TP Mazembe (RD Congo).

Cette phase de poule sera entamée les 24 et 25 novembre prochains, et prendra fin au terme de la 6è journée programmée sur les 1 et 2 mars 2024.