Maroc : IFC, Mediterrania Capital et FMO investissent 57 millions d’euros dans CASHPLUS

IFC, Mediterrania Capital et FMO, la banque internationale de financement du secteur privé des Pays-Bas, ont annoncé, mardi 10 octobre, un investissement dans CASHPLUS, la première fintech de services financiers du Maroc, afin d’aider la société à développer son offre de transferts de fonds internationaux, de transferts numériques, de règlements de factures et d’autres solutions de paiement modernes à la fois au Maroc et en Europe.

Cette prise de participation de 57 millions d’euros permettra à CASHPLUS d’élargir son réseau d’agences axé sur la fintech et d’enrichir son offre de produits, en mettant particulièrement l’accent sur le développement de son application M-Wallet, déjà utilisée par plus d’un million de personnes, explique leur communiqué.

Dans cet investissement combiné, l’IFC apporte 10 millions d’euros, 30 millions d’euros par le fonds Mediterrania Capital IV, géré par Mediterrania Capital Partners, et les 17 millions d’euros restants par FMO. En plus du financement, le Groupe marocain CASHPLUS bénéficiera aussi des services-conseil.

Le Président du Conseil d’administration du Groupe marocain, Nabil Amar, a fait savoir que «depuis deux décennies, CASHPLUS est un symbole de confiance, d’innovation technologique et d’inclusion financière au Maroc. Avec plus de 3 600 agences et une innovation constante, nous sommes fiers de nos racines. Nous remercions chaleureusement nos partenaires : IFC, le fonds Mediterrania IV et FMO. Main dans la main, nous avançons vers un avenir plus inclusif et plus prospère».

«Nous sommes ravis de participer à ce projet aux côtés de nos partenaires de longue date, IFC et FMO. CASHPLUS est une entreprise que nous connaissons bien et qui incarne parfaitement la mission de Mediterrania, à savoir améliorer la vie des gens grâce à des investissements responsables», a pour sa part, indiqué Albert Alsina, fondateur et PDG de Mediterrania Capital Partners.

De son côté, Makhtar Diop, directeur général d’IFC, a estimé que «favoriser l’accès au financement dans les marchés émergents comme le Maroc est essentiel pour faire progresser le développement économique et réduire les vulnérabilités».

CASHPLUS associe la technologie à la finance et propose des paiements numériques en plus de ses 3 600 points de service physiques au Maroc. En 2022, les envois de fonds ont représenté plus de 8 % du PIB du pays, ce qui souligne leur importance économique.