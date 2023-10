Le Togo organise son «Lomé Peace & Security Forum» les 21 et 22 octobre prochains

Annoncé sur l’an 2022 après la réunion à Lomé (capitale) d’une série d’experts internationaux sur les «transitions politiques» en Afrique, le «Lomé Peace & Security Forum» se tient finalement ce mois d’octobre, selon la diplomatie togolaise.

«Comment renforcer les Transitions vers la gouvernance démocratique en Afrique?» est le thème 2023 de ce nouveau rendez-vous sur l’agenda diplomatique africain. Dans sa conception, ce Forum se veut annuel. Il est voué aux Transitions en cours dans plusieurs Etats sahéliens, mais les derniers développements de l’actu socio-politique au Soudan et au Gabon devraient s’inviter à ce rendez-vous diplomatique.

Le «Lomé Peace & Security Forum» est une initiative présidentielle du Togo portée par le chef de la diplomatie togolaise, Pr R. Edoh Dussey. Sont attendus dans le plus grand hôtel du Togo ces 21 et 22 octobre des spécialistes des questions de Transition en Afrique et dans le monde. La thématique des Transitions démocratiques en Afrique a été au cœur de la rentrée diplomatique 2023-2024 au Togo le 11 septembre dernier. Une rentrée marquée par une Conférence inaugurale animée par l’ex chef de la diplomatie togolaise et ancien Premier ministre (1991-1994), Joseph K. Koffigoh.