CAN 2023 : Le tirage au sort de la compétition attendue ce 12 octobre à Abidjan

Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mané et Achraf Hakim sont attendus comme les guest-stars du tirage au sort de ce 12 octobre sur le site rénové du Parc des Expositions, près du principal aéroport du pays.

Ce tirage au sort débute à 19h00 GMT et sera retransmis par plusieurs médias ainsi que sur CAF TV (YouTube). Il sera suivi par ailleurs dans 50 pays. Des représentants des 24 nations qualifiées pour la phase finale ‘CAN Côte d’Ivoire 2023’, des acteurs politiques ivoiriens de premier plan, des encadreurs et plusieurs gloires du football africain sont attendus à cette cérémonie officielle qui va faire monter la fièvre de l’organisation de la 34è CAN dans ce pays deux fois sacré Champion du tournoi (1992 et 2015).