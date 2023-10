Sénégal : Une nouvelle équipe gouvernementale sous Macky Sall pour organiser la présidentielle de 2024

L’exécutif sénégalais dispose depuis ce 11 octobre d’une nouvelle équipe gouvernementale comportant 39 membres contre 38 dans la formation précédente, avec pour particularité le départ inattendu de la ministre de l’Economie Oulimata Sarr.

La nouvelle formation gouvernementale est toujours dirigée par le Premier Amadou Ba, mais est marquée par l’arrivée de six nouvelles figures politiques et le départ de 4 autres. Doudou Ka est le nouvel argentier de la République sénégalaise, en charge du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération. L’organisation de la présidentielle de février 2024 est le dernier grand chantier politique que mènera Macky Sall avant son passage à témoin, après 12 ans au pouvoir (un septennat puis un quinquennat).

Sept femmes ministres vont boucler le quinquennat 2019-2024 de Macky Sall contre huit femmes dans la précédente formation gouvernementale. Dans les jeux de chaises musicales notables dans le Gouvernement Amadou Ba II, on note le passage du ministre Antoine Félix Diome de l’Intérieur vers le juteux portefeuille du Pétrole et de l’Energie. Le pays ouest-africain s’apprête à rentrer dans le cercle fermé des pays producteurs de pétrole et de gaz en Afrique.

Le remaniement du Président Sall induit en outre le déplacement de la ministre Aissata Tall Sall des Affaires étrangères vers la Justice, son collègue Sidiki Kaba hérite désormais du portefeuille de l’Intérieur après avoir dirigé le ministère des Forces armées. Ismaila Madior Fall de son côté passe du ministère de la Justice aux Affaires étrangères. La précédente équipe gouvernementale avait été dissoute le 6 octobre dernier par le Président Macky Sall.