Le Kenya redoute des attaques Shebab «en solidarité avec le Hamas»

La Police antiterroriste du Kenya a évoqué ce 12 octobre des craintes autour de possibles attaques sur son territoire, en lien avec le conflit israélo-palestinien.

«Les groupes terroristes comme les shebab pourraient mener des attaques en solidarité avec le Hamas pour rester pertinents», a déclaré la police antiterroriste kényane sur ex-Twitter, appelant les Kényans à «être vigilants et signaler les activités terroristes à la police pour qu’elle agisse».

Le pays de William Ruto avait condamné «dans les termes les plus fermes possibles, l’attaque provoquée des militants du Hamas contre le peuple d’Israël» le 07 octobre dernier. «Cet acte de violence flagrant a non seulement perturbé la paix fragile au Moyen-Orient, mais constitue également une menace importante pour la paix et la sécurité mondiales», avait écrit le ministère kényan des Affaires étrangères dans un communiqué.