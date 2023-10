Gabon : L’épouse d’Ali Bongo en prison pour blanchiment de capitaux

Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse de l’ancien Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a été admise en prison ce jeudi 12 octobre 2023 pour malversation financière présumée.

L’ex-Première dame gabonaise d’origine française était assignée à résidence depuis le 30 août 2023, date à laquelle le régime de son époux a été renversé par un coup d’Etat militaire. Début octobre 2023, elle a été officiellement inculpée de «blanchiment de capitaux» et «faux et usages de faux».

Son mandat de dépôt «provisoire» à la prison de Libreville, la capitale du Gabon, a été confirmé jeudi 12 octobre par son avocat Me Gisèle Eyue-Bekale, à l’issue d’une audition devant le juge d’instruction. Mais le camp Bongo prévoit «plaider sa remise en liberté» lors d’une nouvelle audience de renvoi prévue dans 10 jours.

Le régime titubant d’Ali Bongo Ondimba est tombé fin août 2023 via un coup d’Etat orchestré par le général Brice Oligui Nguema, désormais Prédisent de la transition et Chef de l’Etat du Gabon. Le 18 septembre 2023, ce dernier avait affirmé que « la Première dame et Noureddin (fils d’Ali Bongo, ndlr) ont gaspillé le pouvoir d’Ali Bongo, parce que depuis son AVC en 2018, ils ont falsifié la signature du Président, ils donnaient des ordres à sa place en plus du blanchiment d’argent et de la corruption».