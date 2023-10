Un scandale à la sextape fait tomber deux ministres-clés du Gouvernement tchadien

Deux membres-clés du gouvernement de transition au Tchad ont démissionné mercredi 18 octobre, après la fuite sur les réseaux sociaux, de leurs vidéos intimes.

Les démissionnaires sont le général Daoud Yaya Brahim, ministre des Armées, et Haliki Choua Mahamat, ministre Secrétaire général du Gouvernement, dont la démission a été confirmée par le porte-parole du Premier ministre qui n’a pas dévoilé les motifs officiels de cette éviction.

Mais dans l’entourage des ministres concernés, il est confirmé que ces démissions sont en lien avec des sextape qui ont fuité sur la toile. «Le ministre des Armées démissionne pour ne pas laisser des rumeurs perturber la Transition», confie-t-on dans son entourage.

Deux vidéos distinctes publiées sur la page d’un certain «Général Labo Mobil» montraient des hommes supposés être les ministres démissionnaires se livrant à des ébats sexuels avec d’autres personnes, bien que les deux ministres et leurs entourages, parlent de «diffamation» et prévoient de porter plainte contre les auteurs de ces révélations.