Alors que les négociations entre d’une part, la République Démocratique du Congo (RDC) et d’autre part l’AFC/M23 soutenu par le Rwanda, devraient reprendre à Doha au Qatar, les autorités congolaises ont réitéré, ce dimanche 17 août, leur attachement au processus de paix dans la partie orientale du territoire congolais.

« A la veille de la reprise des pourparlers entre les représentants du Gouvernement de la RDC et ceux de l’AFC/M23, sous la facilitation de l’État du Qatar, le gouvernement congolais réitère son engagement résolu en faveur d’un dialogue constructif conformément à la déclaration de principes signée le 19 juillet 2025 à Doha », indique un communiqué du ministère de la Communication et des médias.

Kinshasa souligne qu’il reste « fidèle à sa volonté de veiller au respect strict de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’État conformément à la Constitution, de rétablir durablement la paix et de soulager les souffrances des populations congolaises, particulièrement dans la partie orientale du pays».

Dans ce cadre, le gouvernement congolais dit « demeurer déterminé à aborder ces discussions avec l’objectif d’aboutir à un accord mettant un terme définitif aux violences armées » dans l’Est de la RDC.

Les autorités de Kinshasa ont saisi cette occasion pour renouveler leur profonde gratitude à l’État du Qatar, dont « l’engagement constant et la médiation discrète mais efficace, demeurent essentiels à l’aboutissement du processus de paix» en cours.

Le mouvement politico-militaire AFC/M23 contrôle plusieurs localités stratégiques dans la partie orientale de la RDC.