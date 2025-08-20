Le Japon accueille du 20 au 22 août une pléthore de dirigeants africains à Yokohama au Sud de Tokyo, invités à participer aux débats de la 9è édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique « TICAD 2025 ».

«Nous discuterons de la manière dont nous pouvons tirer parti de ces ressources humaines et matérielles comme source de vitalité et les relier à la croissance du Japon et à la prospérité du monde, respectant ainsi nos engagements en tant que nation», a expliqué le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, dans une allocution d’ouverture de la TICAD 9. «Plutôt que de nous concentrer sur nos propres besoins, nous voulons identifier soigneusement les besoins de nos partenaires (africains) et gagner leur confiance», a encore précisé le Chef de l’exécutif japonais à ce propos.

Des représentants d’environ 50 pays africains sont attendus à cette grand-messe. Parmi eux, des Chefs d’Etat des grandes nations économiques du continent, dont notamment le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, le Sud-africain, Cyril Ramaphosa et le Kenyan, William Ruto. Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres est également attendu à ce rendez-vous international.

«La crise de la dette et de la liquidité sur le continent africain altère l’environnement socio-économique et limite la marge de manœuvre budgétaire des gouvernements pour mettre en place un filet de sécurité pour leurs citoyens», a confié le Président Ramaphosa avant de prendre part aux travaux de la TICAD 9, étalant à la même occasion, les besoins économiques de son pays, locomotive industrielle en Afrique.

Le développement humain durable (éducation, santé, genre), la paix et la stabilité (prévention des conflits, cyber-sécurité, lutte contre l’extrémisme et le terrorisme), et la transformation économique verte et numérique sont les 3 thématiques centrales au menu de cette Conférence 2025 réunissant les pays d’Afrique et le Japon.

Selon la diplomatie japonaise, au terme de cette TICAD 9, Tokyo va s’engager à «former 30.000 experts en IA (Intelligence Artificielle) au cours des trois prochaines années pour promouvoir la numérisation dans l’industrie» africaine qui peine à se consolider et à s’imposer dans le monde.

Lancée en 1993, la TICAD est organisée par l’Etat du Japon avec l’appui de l’Union Africaine, des Nations Unies, et de la Banque Mondiale. Pour rappel, la précédente édition de cette conférence « TICAD 8 » s’était tenue en 2022 en Tunisie.