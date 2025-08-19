Le chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a décidé de maintenir sa confiance au ministre Ismaël Souleymane Lony, qui serait auteur des enregistrements audio, largement relayés sur les réseaux sociaux et dont les contenus se rapportent, entre autres, à la vie privée du président et aux secrets d’Etat.

Dans un message publié sur son compte Facebook, le président Deby dit avoir « attentivement écouté l’enregistrement fuité du Ministre Ismail Souleyman Lony, sur des propos tenus lors d’une conversation privée dans un cadre familial, aux premières heures de la transition, alors qu’il n’occupait aucun poste».

Il a fait savoir que « cette fuite ne vise pas le concerné en tant que personne mais elle vise les fonctions actuellement occupées par le concerné, l’institution qu’il dirige et son rôle dans le dispositif sécuritaire dans notre pays».

Mahamat a indiqué également que la même fuite « dénote un règlement de comptes familial, une calomnie éhontée visant à nuire à la réputation d’un haut cadre de la République, similaire aux nombreuses calomnies ayant ruiné la carrière de plusieurs grands cadres tchadiens. »

Pour le chef de l’Etat tchadien, le ministre Ismail « est un homme loyal et engagé », en dépit du fait qu’il « a agi avec une grande légèreté lors de cette conversation privée ayant abordé des sujets inappropriés».

Convaincu de sa loyauté et de son engagement, le président lui a renouvelé « toute sa confiance », tout en l’invitant « ainsi que tous les autres cadres de la République à tirer les enseignements. »

Le Général Ismail Souleyman Lonya a été élevé en mars dernier par le président de la République, au titre de Ministre, Directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité de l’Etat (ANSE).