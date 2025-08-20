L’Autorité nationale des élections (ANE) a confirmé ce mardi 19 août, la tenue des élections générales groupées en Centrafrique à la date du 28 décembre 2025, après plusieurs reports successifs des scrutins locaux et régionaux.

L’ANE a confirmé ce calendrier électoral au terme de la tenue d’une réunion à Bangui, la capitale centrafricaine. Selon le ministre de centrafricain de l’Administration du Territoire, Bruno Yapandé, les élections présidentielles, législatives, régionales et locales se tiendront à la date initialement prévue, précisant que «le 28 décembre est une date constitutionnelle et ne peut être remise en question».

Les préparatifs de la tenue de ces élections couplées couvrent la demande de matériel électoral, tant lourd que sensible, la publication du décret portant découpage électoral, la convocation du corps électoral et l’ouverture des dépôts de candidatures.

En attendant le déroulement de ces élections générales, les autorités centrafricaines ont annoncé la publication des «listes électorales définitives» le 29 août prochain. Ces consultations électorales sont les premières du genre à être organisées dans ce pays instable, depuis la dernière révision constitutionnelle qui a fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels.