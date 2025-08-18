Un collège de magistrats, anciens cadres du Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN) qui a été récemment dissous, ont invité, ce dimanche 17 août, leurs collègues à reprendre leur travail dès lundi 18 août, et ce après deux jours de pourparlers avec le Ministre de la Justice et son staff.

Un bras de fer oppose, depuis plusieurs jours, le gouvernement et le SAMAN. Ce syndicat dissous le 7 août dernier par le ministre de l’Intérieur, est monté au créneau suite à la radiation successive, une semaine plus tard, de son Secrétaire général et son Secrétaire général adjoint.

Dans son communiqué, le collège, sollicité par les membres du syndicat dissous, affirme lancer « un appel solennel au nom du devoir moral, à tous les militants du syndicat déclarés dissous, bien connus pour leur sens élevé de responsabilité et de patriotisme, pour regagner leur lieu de travail dès demain lundi 18 août 2025 à l’heure réglementaire».

Les anciens cadres du SAMAN ont indiqué que leur appel s’inscrit dans un «sursaut patriotique qui impose à tout citoyen de privilégier l’intérêt général sur toute autre considération » et a pour souci de créer « un climat favorable à une sortie de crise et à un retour à la sérénité pouvant conduire au rétablissement de certaines situations malheureusement engendrées».

Ils ont ainsi exhorté leurs collègues « à faire confiance à tous les acteurs impliqués dans la démarche engagée », à être plus vigilants et à « faire preuve de réserve et de retenue.

En plus du SAMAN, deux autres syndicats du secteur de la justice ont été dissous, sur décision de l’exécutif, notamment le Syndicat des agents de justice (SNAJ) et le Syndicat des cadres et des agents techniques (SYNCAT), tous accusés de dérives répétées qui impactent négativement le bon fonctionnement du service public.