Création au Burkina Faso d’un fonds destiné à booster les emplois parmi les jeunes et les femmes

Le président de transition au Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi à Ouagadougou, un Conseil des ministres qui a, entre autres, adopté un rapport relatif à un projet de décret portant création d’un Fonds national de financement dénommé Fonds «Faso kuna-Wili» (FKW).

Le Fonds FKW a pour objectifs de contribuer principalement à la création et à la consolidation de l’emploi au profit des jeunes et des femmes, à travers l’appui à leurs initiatives socioéconomiques, aux Petites et moyennes entreprises/Petites et moyennes industries (PME/PMI), aux groupements, aux associations, aux sociétés coopératives et aux acteurs de l’économie informelle afin de favoriser leur contribution à l’émergence économique du pays, explique un communiqué rendu public à l’issue de la réunion.

Le texte précise que l’adoption de ce décret permet la création du Fonds «Faso kuna-Wili» (FKW) en vue d’offrir plus d’opportunités de création d’emplois aux jeunes, aux femmes et aux acteurs de l’économie informelle du pays.

Rappelons que, le 12 août dernier, le président Traoré avait annoncé à Ouagadougou, la création d’un fonds unique pour soutenir les jeunes dans l’entrepreneuriat, à l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse.

«Tant que les jeunes seront sans emploi, ils seront tentés de rejoindre les groupes armés», avait indiqué Traoré aux commandes d’un pays qui fait face, depuis de nombreuses années, à des attaques terroristes. Il est donc question, pour lui, d’encourager les jeunes à se lancer dans l’entreprenariat avec l’objectif de lutter contre le chômage et la dérive. Le projet de création du Fonds FKW intervient dans le même contexte que cette annonce faite il y a deux mois environ.