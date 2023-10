Côte d’Ivoire : Le PDCI dénonce le nombre pléthorique de portefeuilles ministériels dans le Nouveau gouvernement

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), leader de l’opposition ivoirienne, a dénoncé ce jeudi 19 octobre à Abidjan, le nombre pléthorique de portefeuilles ministériels dans le nouveau Gouvernement mis en place mardi dernier.

«Aujourd’hui en Côte d’Ivoire, notre pays est largement endetté. Le taux de pauvreté stagne autour de 40%. Dans ce contexte, nous avons un Gouvernement de plus de 30 personnes. Par solidarité avec le peuple, le Gouvernement aurait pu réduire le nombre de portefeuilles ministériels», a déploré Soumaïla Kouassi Bredoumy, le Porte-parole du PDCI, lors d’une conférence de presse.

Le nouveau gouvernement ivoirien dirigé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé compte 33 portefeuilles ministériels. Plusieurs ministres ont été reconduits, et certains ministères ont été scindés en des ministères Délégués.

Le Président ivoirien Alassane Ouattara a engagé la nouvelle équipe gouvernementale à maîtriser «une inflation généralisée avec pour conséquence la baisse du pouvoir d’achat des populations», lors du premier Conseil des ministres qui s’est tenu mercredi 18 octobre au palais présidentiel d’Abidjan.

Le président du PDCI-RDA Henri Konan Bedié est décédé le 1er août dernier. Son successeur sera désigné au cours d’un congrès extraordinaire prévu le 16 décembre prochain.

Pour rappel, le Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), a largement remporté les élections régionales et communales, tenues en Côte d’Ivoire le 2 septembre dernier. Le RHDP a remporté 25 régions sur 31 et 123 communes sur 201. Pour les municipales, des candidats indépendants étaient en deuxième position avec 41 conseils municipaux, suivis du PDCI en troisième position avec 22 conseils municipaux.