Kenya: Des garde-corps d’un conseiller du Président Ruto attaqués par un «inconnu» armé

Au Kenya, un homme a ouvert le feu samedi 21 octobre sur des garde-corps de Monica Juma, conseillère à la sécurité nationale du Chef de l’Etat, William Ruto.

L’incident s’est produit sur l’autoroute de Mwingi-Garissa, près du marché de Nguni, en périphérie de la capitale Nairobi.

D’après le rapport de police, les deux garde-corps ont été attaqués sur «un tronçon désert de l’autoroute par un tireur solitaire» alors qu’ils se rendaient à la résidence rurale de Monica Juma à Mwingi East.

Cette conseillère qui fut secrétaire du Cabinet de la Défense dans le Gouvernement de l’ancien Président Uhuru Kenyatta n’était pas dans le véhicule.

Les garde-corps qui sont issus de la Police, ont pu abattre l’agresseur et récupérer son arme, un AK-47. Les objets en sa possession suggèrent qu’il serait un nomade, et les enquêteurs cherchent à établir tout lien possible avec un groupe terroriste.