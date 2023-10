Des responsables financiers de l’Etat interdits de quitter la Guinée

En Guinée-Conakry, une trentaine de responsables financiers de services publics sont interdits de quitter le pays, en raison d’une enquête en cours sur leurs activités.

L’instruction est menée par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) et concerne 34 «directeurs des affaires financières» dans des institutions comme la Présidence de la République, la Primature et des ministères.

Dans son communiqué, le Procureur de la CRIEF, Aly Touré, indique que la présence de ces personnes sur le territoire guinéen est requise «pour des besoins de procédure judiciaire», sans mentionner ce qui leur est reproché.

La CRIEF, une juridiction anti-corruption instituée par les autorités de transition en Guinée, a ouvert une série d’enquêtes contre des personnalités de l’ancien régime et même de l’opposition à l’ancien Président Alpha Condé.