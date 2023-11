CEDEAO : Le marché régional des produits agroalimentaires au centre d’une consultation à Dakar

a Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) consulte, du 31 octobre au 3 novembre à Dakar, des organisations interprofessionnelles agroalimentaires transfrontalières de l’Afrique de l’Ouest en vue de l’émergence d’un commerce régional inclusif.

En Afrique de l’Ouest, les statistiques officielles indiquent que le commerce des produits agroalimentaires ne représente que 20 à 25% de la valeur du commerce intra-régional, qui lui-même ne représente qu’environ 15% maximum des transactions commerciales globales de la région.

Malgré ce taux relativement faible, le marché des produits agroalimentaires est le premier garant de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région, selon le Secrétaire Général du ministère sénégalais de l’Agriculture, de l’Équipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, Papa Malick Ndao.

«La présente rencontre de Dakar est une première étape pour aider à relever les nombreux défis à l’éclosion d’un véritable marché intra-régional au profit des acteurs et partenaires évoluant dans le secteur de l’agroalimentaire», a expliqué Ndao.

Cette rencontre offre aussi, selon Ndao, l’opportunité d’établir «un auto-diagnostic institutionnel et organisationnel agroalimentaires des structures transfrontalières interprofessionnelles fonctionnelles ou émergentes de l’Afrique de l’Ouest, en y intégrant les questions de genre et de sauvegarde environnementale et sociale».

La quarantaine de représentants des Organisations interprofessionnelles agroalimentaires de la région, présentes à cette rencontre de Dakar, chercheront à identifier les défis actuels des organisations interprofessionnelles, y compris ceux liés à la prise en compte des dimensions genre et proposer des actions correctives.

De même, elles œuvreront pour doter chaque organisation interprofessionnelle d’un plan d’action pour faciliter le commerce régional inclusif des produits agroalimentaires générés par les entreprises locales.