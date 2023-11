ONU : Le Maroc plaide pour l’arrêt des agressions militaires contre les Palestiniens dans la bande de Gaza

Le Maroc a plaidé à nouveau, lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, pour un arrêt des agressions militaires au Moyen-Orient, en lui épargnant les affres d’un conflit qui risque d’y torpiller toute chance de paix et de stabilité.

La région a connu, lors des dernières semaines, des actes de violence contre tous les civils et leurs propriétés y compris les hôpitaux, ainsi que des violations du droit international et du droit humanitaire international, outre des opérations militaires dans la bande de Gaza, a relevé l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, soulignant que cette situation constitue une source de préoccupation majeure pour le Maroc.

Le Royaume appelle à réduire l’escalade, à cesser l’effusion de sang et les agressions militaires, tout en soulignant l’impérieuse nécessité de protéger tous les civils et de ne pas les prendre pour cible, et ce conformément aux principes du droit international et aux valeurs humaines communes, a souligné le diplomate.

Le Maroc a également insisté sur l’importance de permettre l’acheminement des aides humanitaires, de façon rapide, continue et en quantité suffisante au profit des Palestiniens de la bande de Gaza, assiégé par l’armée israélienne et privée d’eau, de nourriture, de médicaments, de gaz et d’électricité depuis plus de trois semaines.

Rabat rejette par ailleurs, les solutions et idées visant à déplacer ou à déporter les Palestiniens de leur territoire et à mettre en danger la sécurité des pays voisins, a poursuivi le diplomate Omar Hilale.

Le Royaume a insisté aussi sur l’impératif de lancer un véritable processus de paix qui mène à la solution à deux États, avec l’établissement d’un Etat palestinien avec Al-Qods Est comme capitale sur les frontières du 4 juin 1967, vivant côte à côte avec Israël.

L’ambassadeur a d’autre part rappelé que dans le cadre de l’engagement constant du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne, et sur Hautes instructions Royales, le Maroc a envoyé des aides humanitaires d’urgence aux populations palestiniennes, des aides qui ont été remises au Croissant rouge égyptien pour les acheminer dans la bande de Gaza.

Dans le même contexte, a-t-il précisé, le Comité Al-Qods a envoé sur hautes instructions royales, une contribution aux établissements hospitaliers et sociaux principaux, qui prennent en charge les cas médicaux et sociaux d’urgence engendrés par les développements de la situation dans la bande de Gaza.

Le Maroc, a conclu l’ambassadeur Omar Hilale, demeure attaché au choix de la paix et réitère sa disposition à coordonner avec l’ensemble des partenaires en vue de s’engager dans tout effort international visant à mettre fin à la situation tragique et dangereuse à Gaza.