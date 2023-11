Le gouvernement mauritanien compte intégrer le Groupement Général de la Sécurité des Routes à la Police Nationale 

Le Conseil des ministres mauritanien a tenu ce mercredi 1er novembre sous la présidence du chef de l’Etat Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, une réunion, au cours de laquelle a été examiné et approuvé le projet de loi portant intégration du Groupement Général de la Sécurité des Routes à la Police Nationale pour renforcer la sécurité routière.

D’après le communiqué publié à l’issue de la réunion, ce projet de loi vise l’intégration du Groupement Général de la Sécurité des Routes, crée par la loi n° 2010-032 du 20 juillet 2010, à la Police Nationale et le transfert de ses missions à celle-ci, en plus des missions qui lui sont dévolues.

Le gouvernement s’attend à ce que cette intégration permette de mettre en place une coordination plus efficace et plus efficiente de l’action globale de la police nationale, garantissant le renforcement de la sécurité intérieure, par la mutualisation des moyens et l’unification de la chaîne de commandement.

Le Conseil a félicité à cette occasion, le Directeur général, les officiers, les sous-officiers et les agents du Groupement Général de la Sécurité des Routes, pour les efforts déployés depuis 2010 dans le contrôle de la sécurité routière, la contribution à la préservation de la sécurité intérieure, au maintien de l’ordre et à la lutte contre l’immigration clandestine, le trafic de drogue et le terrorisme.