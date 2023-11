Le Gabon prend part à Paris, au symposium «Forêts et éléphants» 

Paris, la capitale française, accueille, du 2 au 3 novembre, le symposium «Forêts et éléphants» qui abordera les recherches en cours sur les éléphants pour le bon fonctionnement des forêts tropicales, avec un focus particulier sur les forêts du bassin du Congo.

L’évènement est organisé par le Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris en collaboration avec l’Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) du Gabon qui est représentée au symposium par sa Cellule scientifique.

Cette rencontre internationale, qui se déroule sous un format hybride (en ligne et en présentiel), réunit des experts scientifiques et techniciens en la matière et s’adresse à un public de chercheurs, de gestionnaires, d’acteurs de la conservation et d’étudiants.

Selon le site du symposium «Forêts et éléphants», seront présentés, au cours de l’événement, les travaux autour de l’écologie d’éléphants de forêts, mais également le développement de nouvelles techniques permettant de mieux comprendre le fonctionnement et le suivi des forêts tropicales, ainsi que l’apport des sciences humaines et sociales pour mieux appréhender la coexistence entre la grande faune, activités humaines et communautés locales.

Les recherches menées également sur les autres espèces d’éléphants permettront de mettre en perspective la délicate coexistence entre les populations humaines et la grande faune dans le monde.

D’après le site du symposium, les éléphants de forêt, espèce en danger critique d’extinction, jouent un rôle central dans les écosystèmes forestiers du bassin du Congo. Menacés par le braconnage et la destruction de leur habitat, ces éléphants ont perdu près de 60% de leurs effectifs en quelques décennies.

La même plateforme rappelle que lors du « One forest summit » co-organisé par la France et le Gabon, du 1er au 2 mars dernier à Libreville, l’importance de la préservation des populations d’éléphants de forêt pour la gestion durable des forêts tropicales a été mise en exergue.