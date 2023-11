Egypte : Le Caire décrète l’état d’urgence dans tous les hôpitaux pour accueillir les blessés de Gaza

Le ministère égyptien de la Santé a décrété l’état d’urgence dans tous les hôpitaux, notamment dans le Sinaï Nord, pour accueillir les blessés de la bande de Gaza, conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi, d’après l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

L’annonce a été faite par le porte-parole du département égyptien de la santé, Hossam Abdel Ghaffar, lors d’une intervention à la Télévision égyptienne.

Il a fait savoir que le ministère avait élaboré un plan pour fournir toute forme de soutien médical aux frères palestiniens, en s’assurant de l’état de préparation des équipes soignantes et du secteur de la médecine préventive et de la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales, d’après MENA.

Ce soutien égyptien se fait en collaboration avec le ministère palestinien de la Santé. En effet, Ghaffar a évoqué, entre autres, une liste concernant 81 blessés venus de Gaza, qu’aurait adressée ce ministère à son homologue égyptien.

Les autorités sanitaires égyptiennes disent faire appel à différents cadres médicaux spécialisés ainsi qu’aux professeurs universitaires, compte tenu de l’état des blessés qui requiert de très hautes compétences. Depuis le début de la crise, de nombreux médecins et infirmiers auraient fait part de leur volonté de participer au secours des blessés palestiniens de Gaza.

L’Etat d’Israël soumet la bande de Gaza à une campagne de bombardements aériens intensifs et ininterrompus, accompagnée d’opérations militaires terrestres, depuis l’attaque meurtrière perpétrée par le Hamas le 7 octobre dernier, en territoire israélien.