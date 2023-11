La Conférence économique africaine 2023 se tiendra en format hybride du 16 au 18 novembre en Ethiopie 

Le Centre de conférence des Nations Unies à Addis-Abeba, la capitale de l’en Éthiopie, abritera du 16 au 18 novembre prochain, sous un format hybride (présentiel et virtuel), l’édition 2023 de la Conférence économique africaine, un évènement annuel co-organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de développement (BAD) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La Conférence économique africaine 2023 se veut le plus grand rassemblement économique et de recherche portant sur le continent africain.

Les travaux de cette rencontre placée sous le thème central : «Impératifs du développement industriel durable en Afrique», se focaliseront sur la stimulation de «l’industrialisation verte et durable» dans le continent africain.

Sont attendus à ce rendez-vous panafricain, des ministres de l’économie et des finances, des partenaires des Nations Unies, des représentants-clés du secteur du développement et du secteur privé et de nombreux acteurs de la Société civile.

Le choix de la thématique centrale 2023 de cette Conférence procède de la «mise en évidence de la faible intégration de l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales» durant la crise de la Covid-19 et à la faveur des répercussions du conflit russo-ukrainien dans le monde.

«Des investissements massifs dans les infrastructures, y compris l’énergie propre, créeront un environnement propice à l’industrialisation du continent africain », a souligné la BAD en rapport avec le sujet du thème général de cette Conférence 2023, plaidant pour une «réponse dynamique aux besoins d’infrastructures et d’énergies alternatives » en Afrique ainsi que «la garantie d’une gestion et d’une maintenance efficaces».

L’organisation de la Conférence économique africaine a été fondée en 2006 à l’initiative du Groupe de la Banque africaine de développement, dans l’optique d’améliorer l’efficacité de ses opérations en matière de développement.