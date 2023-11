L’Organisation de coopération islamique (OCI) a annoncé lundi dans un communiqué, qu’elle tiendra le 12 novembre 2023 à Ryad, un sommet islamique extraordinaire à l’invitation du Royaume d’Arabie Saoudite, en sa qualité de Président en exercice du Sommet islamique, «pour discuter de la brutale agression israélienne contre le peuple palestinien».

L’OCI continue de «condamner vigoureusement» les bombardements intensifs et meurtriers de l’armée israélienne contre la bande de Gaza et qui ont fait jusqu’à présent plus de 10.000 morts majoritairement des civils, dont des centaines de femmes et d’enfants.

Ce week-end, l’OCI a dénoncé le bombardement par des avions de combat israéliens de l’école de l’UNRWA Al-Fakhoura, qui abrite des personnes déplacées, ainsi que le ciblage des écoles à proximité de l’hôpital Al-Qods, qui a entraîné la chute de dizaines de martyrs et de blessés.

L’organisation de coopération islamique poursuit également ses appels à l’attention de la communauté internationale pour «intervenir d’urgence afin de mettre fin à cette brutale agression israélienne visant les civils, les personnes déplacées, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments et les lieux de culte».

Elle réitère, par ailleurs, la nécessité d’ouvrir des couloirs humanitaires pour acheminer l’aide humanitaire et médicale aux habitants de la Bande de Gaza.