La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé, lundi 6 novembre dans un communiqué publié à Dakar (Sénégal), avoir pris acte de la remise en liberté, le samedi 4 novembre, de son Directeur National pour le Niger, Maman Laouali Abdou Rafa.

L’arrestation de ce responsable avait eu lieu le 31 octobre dernier à Niamey, sans aucune justification de la part des autorités nigériennes. D’ailleurs, réagissant à cette situation, la BCEAO avait indiqué, dans un précédent communiqué, attendre de «connaître les raisons de cette interpellation», précisant avoir «saisi ses avocats pour toute suite qu’il conviendra de réserver à cette affaire».

Cette interpellation de Maman Laouali Abdou Rafa est la deuxième depuis le coup d’Etat militaire du 26 juillet dernier, qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum.

Rappelons que la BCEAO a suspendu le versement de liquidités à l’Etat du Niger, en application des sanctions prises, après le putsch, par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Il s’agit entre autres, du gel des avoirs du gouvernement et des entreprises publiques du Niger ce qui complique davantage la tâche aux autorités nigériennes.