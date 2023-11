Le président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Francis Drouin a exprimé mardi 7 novembre, la volonté de son institution d’accompagner la transition gabonaise conduite par le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le patron de l’assemblée consultative de la Francophonie a fait cette déclaration lors d’une audience qui lui a été accordée par le président de la transition, selon un communiqué de la présidence gabonaise.

Une délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dont le Gabon est membre depuis 1970, a séjourné à Libreville pour s’enquérir de la nouvelle situation que traverse le pays, depuis le renversement du pouvoir du président Ali Bongo par Oligui Nguema, le 30 août dernier.

«A l’instar de la Secrétaire générale de l’OIF, reçue en audience par le chef de l’Etat, le Président du parlement de la Francophonie a tenu à réitérer au président de la Transition gabonaise la volonté de l’organisation qu’il représente, d’accompagner et d’appuyer le processus de Transition, gage de l’excellence des relations qu’entretiennent le Gabon et ladite organisation», ajoute le communiqué.

Cet accompagnement consistera à apporter une expertise de l’APF au Parlement gabonais dans la rédaction de la Constitution et autres textes y afférant, voulue par les nouvelles autorités.

De son côté, la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo a profité de son séjour au Gabon, pour rendre également visite au président déchu Ali Bongo Odimba.

«J’ai un mandat de mon organisation (…) de m’approcher des autorités nouvelles et d’échanger avec elles. Et j’ai voulu venir voir l’ancien président aussi qui est une personne que je connais depuis très longtemps. Et je voulais m’enquérir surtout de sa santé», a-t-elle confié à la presse à l’issue de sa rencontre avec l’ancien chef d’Etat gabonais, Ali Bongo.