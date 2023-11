Sous l’égide de la Banque africaine de développement (BAD), des Organisations de la société civile (OSC) tiennent ces 9 et 10 novembre à Cotonou (Bénin) le «Forum régional de la société civile ouest-africaine», avec l’ambition de promouvoir le développement durable et la croissance verte dans la région ouest-africaine.

C’est la Division de la Société civile et de l’engagement communautaire de la BAD qui organise sous format hybride (en présentiel et en distanciel) cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une série de forums régionaux organisés en 2023 sous le thème général «Engager la Société civile dans la mobilisation des financements du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique», expliquent les organisateurs, précisant que ces foras sont tenus en alternance avec le «Forum continental de la Société civile de la BAD», organisé tous les deux ans.

Les participants à l’édition 2023 de ce Forum régional de Cotonou s’appesantiront pour ce faire, sur les meilleures pratiques et opportunités de mobilisation des financements du secteur privé dans la sous-région pour accroître son développement vert.

Ils partageront également leurs diverses expériences autour des défis et opportunités devant favoriser la transition vers une économie verte et résiliente en Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre régionale enregistre la participation d’experts de la BAD, des OSC de la sous-région, des représentants gouvernementaux et de la CEDEAO (Communauté économique régionale). La tenue du «Forum régional de la société civile ouest-africaine» est financée par le Fonds fiduciaire de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC).

Le format hybride de ce Forum «témoigne de l’engagement de la BAD à renforcer sa présence et son interaction avec les communautés régionales, à favoriser une plus grande participation des OSC dans les actions de développement et à promouvoir la réalisation des objectifs du continent en matière de croissance verte», souligne la Division de la Société civile et de l’engagement communautaire de cette Banque de développement.